Lustige Aktion oder grausamer Scherz?

Vor kurzem ist ein Video mit dem Titel „Zumbis No Metrô – Câmera Escondida“ (Zu Deutsch etwa: „Zombies in der Metro – Versteckte Kamera“) von dem brasilianischen Sender sbt im Netz aufgetaucht. Zu sehen ist dort wohl einer der grausamsten Zombiepranks, die bisher gedreht wurden.

Wenn man das ganze als Scherz sieht, ist es meiner Meinung nach ziemlich gut inszeniert: Es wird gewartet, bis ein Opfer sich alleine im U-Bahn Abteil befindet. Die Lichter fangen an zu flackern, und die Durchsage des Lokführers, es handele sich um ein technisches Problem, wird durch Kampfgeräusche unterbrochen. Allerdings tauchen dann noch eine Horde als Zombies verkleideter Statisten auf, die den Zug belagern. Und auch im Abteil haben sich Untote versteckt (Mrs. Harpenteen, sind Sie das?).

Grausamer Zombieprank auf YouTube



Das lässt natürlich niemanden kalt und die Opfer, darunter auch etwas ältere Frauen, sind in schierer in Todesangst. Einige der Opfer werden sogar von den Zombiemassen zu Boden gerissen. Etwas zum Schmunzeln haben mich vor allem die 3 Frauen gebracht, die mit ihren Handtaschen auf die vermeintlich Untoten losgehen. Allerdings fällt eine der Frauen später in Ohnmacht. Im Netz entspannte sich eine Debatte zu dem Video, ob es wirklich ok ist, Menschen einem solchen Stress auszusetzen (letztendlich nur für eine gute Einschaltquote), oder ob der Sender damit zu weit geht. So wurde ebenfalls bemängelt, dass die Frau durch den Schock hätte sterben können.

Ich finde persönlich, dass das ganze doch etwas zu weit geht. Besonders krass finde ich, dass der Scherz wirklich bis zum Ende durchgezogen und nicht vorher aufgelöst wird (z.B. Wenn die Türen geöffnet werden, dass sich dann die Zombies als Schauspieler zu erkennen geben). Wie seht ihr das? Wie immer freuen wir uns über all eure Kommentare!

Beitrag von Bert Robert (24) ist schon seit einiger Zeit Zombie Fan. Am liebsten mag er Zombielfilme, Egoshooter und Indie-Games. Manchmal heckt er auch Überlebenspläne für den Fall eines Zombie Angriffs aus und hofft, dass diese verdammten Zombies dann nicht rennen können!