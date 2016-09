Die besten Zombie Filme: Unsere Top 10

Zombie-Planet-Fazit: Dawn of the Dead trägt denselben Titel wie der gleichnamige Zombieklassiker aus dem Jahr 1978 (in Deutschland unter dem Titel „Zombie – Dawn of the Dead“ bekannt). Doch inhaltlich geht das Remake neue Wege. Geblieben ist letztendlich nur noch der Hauptschauplatz – das Einkaufszentrum. Wurden die Zombies in der Vorlage noch als langsam, schwerfällig und verhältnismäßig harmlos dargestellt, bekommen es die Überlebenden in Dawn of the Dead, ähnlich wie in 28 Days Later, mit den schnellen und blutrünstigen Zombies zu tun. So wird auch schnell klar, dass das Einkaufszentrum als Festung nur für kurze Zeit standhalten kann. Regisseur Zack Snyder gönnt dem Zuschauer keine Verschnaufpause und hetzt seine Akteure in den 100 Minuten von der einen packenden Szene zur nächsten. Die Anfangssequenz, die Anas Überlebenskampf in der eigenen Wohnung und ihre anschließende Irrfahrt durch das Vorstadtchaos zeigt, ist umwerfend inszeniert und gehört unserer Meinung nach zu den absoluten Höhepunkten des Genres. Und auch im weiteren Verlauf reit sich eine spannende Szene an die nächste, sodass der Film ein wahres Fest für Zombieliebhaber ist. Zack Snyder gelingt mit Dawn of the Dead die Blaupause des modernen Zombiefilms. Ein Zombiefilm, den man gesehen haben muss.