Crossing Zombies – Digitaler Kurzfilm

Geschrieben am von Bert

Wie ihr vielleicht bereits gesehen habt, entstand dieser Blog im Rahmen eines SEO-Projekts an der Hochschule Darmstadt. Neben uns Informationswissenschaftlern kann man dort beispielsweise auch „Animation & Game“ studieren.

Genau dies tun Karoline Breitkreutz, Etienne Hege, Dominic Kühne und Julia Merkschien. In ihrem animierten Kurzfilm Crossing Zombies zeigen sie auf eine lustiger Art und Weise die Gefahren der Smartphonenutzung im Straßenverkehr auf. Und seien wir mal ehrlich: Wem kam noch nie der Vergleich zwischen Menschen, die dauernd an ihrem Smartphone kleben und Zombies in den Sinn?

Der Film entstand bereits vor einem Jahr, wobei die Entwicklung 3 Monaten dauerte. Zu sehen sein wird die Abschlussarbeit der 4 Studierenden auch auf der 66. Berlinale, wo er von der hessische Film- und Medienakademie (hFMA) gezeigt wird.





Crossing Zombies from Julia Merkschien on Vimeo.