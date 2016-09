Diese Zombiefilme erscheinen 2016!

Auch wenn schon zwei Monate in 2016 pas­sé sind, hier kommt die Liste der Zombiefilme, die dieses Jahr (voraussichtlich) erscheinen werden. Sofern er verfügbar ist, geben wir immer den deutschen Starttermin an – manche Filme sind in Amerika sogar schon veröffentlicht worden. Falls bereits erschienen, haben wir für euch die Trailer der Filme angefügt. Achtung: Die Liste wird in Zukunft noch erweitert

Stolz und Vorurteil und Zombies

Genre: Action / Komödie Starttermin: 09.06.2016 (Deutschland)

Dieser Film ist Zombiefans schon seit längerem bekannt, wartet er doch mit einem ungewöhnlichen Setting auf, dass sich auf den bekannten Roman von Jane Austen bezieht. Ursprünglich hatten wir schon für letztes Jahr mit dem Film gerechnet, allerdings war der Filmstart in den USA erst am 05. Februar 2016 (Orginaltitel: Pride and Prejudice and Zombies). Wir Deutschen müssen uns noch bis Juni gedulden. Die Bewertungen fallen nicht all zu gut aus, die Metascore liegt bei 45/100.

Im Gegensatz zum Original dürfte der Film nicht allzu schnulzig ausfallen: Zwar sollen die 5 Bennet Schwestern während eines Balls möglichen Ehemännern angepriesen werden, allerdings wird dieser von einer Horde Zombies angegriffen, die in dem fiktionalen England zu Beginn des 19. Jahrhunderts das Land unsicher machen. Obwohl es zwischen Elizabeth Bennet (Lily James) und dem reichen Mr. Bingly (Douglas Booth) zu einer Annäherung kommt, zieht dieser nach dem Angriff nach London, da dort das Militär die Menschen besser schützen kann, als es auf dem Land der Fall ist. Das kränkt Elizabeth so sehr, dass sie beschließt, mithilfe ihrer Schwestern und ihren Schwertern Rache zu nehmen.

Der Trailer von Stolz und Vorurteil und Zombies sieht auf jeden Fall schon mal recht interessant auch, auch wenn man mehr mit einer Actionkomödie als mit einem Splatterfilm rechnen dürfte:

The Girl with All the Gifts

Genre: Horror / Drama Starttermin: 2016

Die 10-jährige Melanie ist etwas besonderes: Sie ist äußerst intelligent, neugierig – und mit einem Zombievirus infiziert. Trotzdem hat sie sich nicht in eine stumpfen Fleischfresser verwandelt, sondern hat sich unter Kontrolle – zumindest wenn der Hunger nicht zu groß wird! Während die Welt, wie wir sie kannten, vor die Hunde gegangen ist und nun von Zombies bevölkert ist, wird Melanie und einige andere infizierte Kinder vom Militär in einem Bunker gefangen gehalten, wo Forscher Experimente mit ihnen veranstalten. Dabei soll ein Gegenmittel gegen die parasitären Pilzsporen gefunden werden, die für die Zombieapokalypse verantwortlich sind. Doch es geht nicht nach Plan…

Regie führt Colm McCarthy, der auch schon für den Horrorfilm Outcast verantwortlich war. Die Lehrerin Helen Justineau wird von der bekannten Schauspielerin Gemma Arterton verkörpert. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Buch von Mike Carey, welches 2014 erschien. Übrigens: Die Titel des Films The Girl with All the Gifts lässt sich auf Deutsch auch mit „die Allbeschenkte“ übersetzen, was ein Hinweis auf die mythologische Figur der Pandora hinweist.

Dead 7

Genre: Western / Science Fiction Starttermin: 01.04.2016 (USA)



Dead 7 hat einen für Zombiefilme eher ungewöhnlichen Drehbuchautor: Nick Carter. Ja genau, das ehemalige Mitglied der Backstreet-Boys! In dem Film werden Elemente aus Science Fiction und Western mit Zombies gemischt. Über die Story ist noch nichts bekannt, allerdings ist die Produktionsfirma The Asylum an Bord, zu deren bekanntesten Filme Trash Hits wie Sharknado , Z Nation und Abraham Lincoln vs. Zombies zählen. Eine Freude für jeden Fan von Trashfilmen!

Neben Nick Carter, der selber eine der Hauptrollen in Dead 7 spielt, sind auch weitere Stars von 90er-Jahre Popbands dabei, z.B. Joey Fatone und Chris Kirkpatrick (‚N Sync) oder 4 Member der Band O-Town. Auch zwei weitere Backstreet-Boys stehen vor der Kamera: Howie Dorough und A. J. McLean (von dem ihr auf Instagram ein Foto vom Set sehen könnt).

Untot: Fear is a five letter word

Genre: Horror Starttermin: 2016 (?)



Über den geplanten Zombiefilm Untot mit Hayden Christensen (Jumper und Star Wars ) haben wir bereits berichtet. Das angestrebte Erscheinungsjahr 2015 konnte offensichtlich nicht gehalten werden, ein neues Release-Date gibt es noch nicht. Mit Untot feiert Kris Renkewitz sein Spielfilm-Regiedebüt und auch das Drehbuch stammt von ihm. Bisher hat er Erfahrungen im Comic- und Videospielbereich (u.A. als Charakterdesigner für Diablo II ) gesammelt hat.

Christensen spielt Leutnant Fredrick Hank, der mit seiner Truppe von Elitesoldaten gegen Nazizombies kämpfen muss. Der Film spielt während des zweiten Weltkriegs im von den Deutschen besetzten Polen. Die Gruppe alliierter Soldaten wurde während eines Schneesturms hinter den feindlichen Linien abgesetzt und hat den Auftrag eine geheime Waffenfabrik der Nazis zu zerstören. An was dort geforscht wird, ist bei dem Filmtitel klar: Biologisch veränderte Kampfmaschinen – oder auch einfach an Untoten!

Pandemic

Genre: Horror / Action Starttermin: 03.05.2016 (Deutschland / DVD)

Die Story von Pandemic ist für das Zombiegenre recht gewöhnlich: In einer nahen Zukunft ist ein Virus ausgebrochen, der fast die gesamte Menscheit in Zombies verwandelt hat. Die wenigen Überlebenden sehen sich einer Übermacht von Untoten ausgesetzt und kämpfen um ihr Überleben. Nach und nach Fallen die letzten sicheren Städte wie New York, weswegen die Ärztin Lauren (Rachel Nichols) mit ihrem Team, dem auch Soldat Wheeler (Alfie Allen, Theon Greyjoy aus Game of Thrones ) angehört, nach Los Angeles, um dort ein Heilmittel zu finden und die Menscheit zu retten. Aber auch dort lauert die Gefahr. Wie gesagt, bisher so bekannt wie unorginell.

Das wirklich Neue bei Pandemic ist allerdings die Kameraführung: Es wirkt, als wäre man selber in der Haut der Protagonisten und erinnert an die aus Computerspielen bekannte Ego-Perspektive. Dadurch scheint man näher am geschehen zu sein und der ganze Film ist dadurch sehr viel actionlastiger. Im Trailer zu Pandemic sieht das schon ziemlich gut aus und macht neugierig auf den ganzen Film!

Patient Zero

Genre: Horror Starttermin: 02.09.2016 (USA)



Eine mutierte Variante des Tollwutvirus verwandelt jeden, der sich damit infiziert, in eine rasende Bestien, die „gesunde“ Menschen töten aus ist und die von den Überlebenden als „die Infizierten“ bezeichnet werden. Morgan (Matt Smith) ist einer dieser Überlebenden und er hat eine einzigartige Gabe: Er kann die Infizierten verstehen und mit ihnen reden. Da auch seine Frau infiziert wurde, versucht er der Virologin Dr. Gina Rose (Natalie Dormer) zu helfen. Ihre Aufgabe ist es, den Indexpatienten (auf Englisch: Patient Zero; der erste Mensch, der Infiziert wurde) zu finden und so die Krankheit möglicherweise zu besiegen. Geschützt werden sie von Colonel Knox (Clive Standen), der für das Militär zuständig ist. Allerdings sind die Infizierten nicht total willenlos, sondern versuchen gezielt, die Entwicklung eines Gegenmittels zu verhindern.

Diese Zombiefilme erscheinen 2017

Nicht nur 2016 werden neue Filme mit Zombies in die Kinos kommen, auch für nächstes Jahr gibt es bereits einige Titel, die erscheinen werden. Darunter befinden sich einige große Blockbuster! Mehr Infos zu den einzelnen Zombiefilmen, die 2017 erscheinen, werden wir nachreichen.

World War Z 2

Resident Evil: The Final Chapter

I Kill Zombies

Marilyn: Zombie Hunter