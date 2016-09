DayZ Alpha endlich veröffentlicht!

Es gab schon viele Gerüchte, Ankündigungen und zuletzt sogar Versprecher, die den Termin für das Zombie-Survival Game DayZ mehr oder weniger genau vorhersagten. Heute ist endlich soweit und die von vielen Gamern erwarte Standalone Version von DayZ ist auf Steam erschienen. Das Spiel befindet sich noch in einer frühen Alpha Version. Das bedeutet, es ist wahrscheinlich, dass Bugs auftreten und viele geplante Features sind noch nicht implementiert. Dies wird auch in Steam noch einmal mit folgender Warnung ausdrücklich erwähnt:

WARNING: THIS GAME IS EARLY ACCESS ALPHA. PLEASE DO NOT PURCHASE IT UNLESS YOU WANT TO ACTIVELY SUPPORT DEVELOPMENT OF THE GAME AND ARE PREPARED TO HANDLE WITH SERIOUS ISSUES AND POSSIBLE INTERRUPTIONS OF GAME FUNCTIONING.