Dead Island: Epidemic – Neues Free-to-Play Spiel

Geschrieben am von Bert

Deep Silver, Publisher von Dead Island und Dead Island: Riptide hat ein neues Spiel angekündigt: Dead Island: Epidemic. Viele Infos gibt es bis her noch nicht, allerdings steht bereits fest, dass das Spiel als Free-to-Play Titel für den PC erscheinen soll. Zum Inhalt von Dead Island: Epidemic gibt es auch kaum Details, allerdings soll alles enthalten sein, was Fans von einem Dead Island Spiel erwarten würden. Das Spielprinzip soll dem eines Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) folgen. 3 Spielerteams werden in einer Arena gegeneinander antreten und gegen gigantische Zombiehorden ankämpfen, um zu überleben und zu gewinnen. Damit könnte das Spielprinzip DOTA 2 ähneln.

Mehr Infos will Depp Silver auf der Gamescon (21 – 25.08.2013) verraten. Auf der Homepage zum Spiel kann man sich bisher nur für einen E-Mail Newsletter anmelden.