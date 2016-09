Für alle Gamer: Die Zombie-Planet Steam Gruppe

Eine kurze Meldung in eigener Sache: Falls ihr auch so leidenschaftliche Gamer (wie ein Teil unseres Teams) seid und auch gerne am Computer auf Zombiejagd geht, dann schaut doch mal in unsere neu gegründete Zombie-Planet.de Steam Gruppe. Dort könnt ihr euch mit gleichgesinnten treffen, Tipps zu Zombiespielen bekommen (oder auch geben). Außerdem haben wir ein Forum eingerichtet, in dem ihr, falls ihr nicht alleine kämpfen wollt, auch nach neuen Mitspielern suchen könnt.

Als letztes „Extra“ könnt ihr uns noch als Kurator folgen und bekommt somit immer Empfehlungen für spielenswerte Zombiespiele. Wir würden uns freuen, wenn wir euch in unserer Gruppe begrüßen können.

Hier gehts zu unserer Steam Gruppe